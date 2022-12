Protection de la biodiversité et création d’aires protégées. Peu de concret dans tout cela. Des paroles, sans plus. Les mines à ciel ouvert pullulent en Abitibi et dans le Nord-du-Québec, mettant en danger la vie des espèces qui y vivent.

Un article paru cette semaine sur le site de Radio-Canada montrait que plus de 20 espèces d’oiseaux et d’autres animaux vivant près de Val-d’Or, certains étant déjà des espèces en danger, vont voir leur territoire ravagé par une nouvelle mine à ciel ouvert.

On est loin de la parole aux actes avec Legault et son ministre de l’Environnement, qui sont saisis d’inaction lorsqu’on parle d’industrie minière ou forestière. Les « jobs payantes » avant tout, selon une expression chère à François Legault.

Les gens de Rouyn-Noranda en font d’ailleurs les frais.