Un voeu contre le déclin du français

Si le dernier recensement de Statistique Canada, indiquant le fait que moins de 50 % des Montréalais parlent d’abord le français à domicile, ne catalyse pas un réveil national, rien ne le fera. Il est nécessaire de mentionner que la version présente de C-13 au fédéral n’a pas mis fin au déclin pernicieux de la langue française. Donc, il faut que les entreprises à charte fédérale soient assujetties à la Charte de la langue française du Québec. Que les libéraux le fassent !

D’ailleurs, comme l’avait indiqué le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, lors de la dernière campagne électorale, le fait que le français est toujours majoritaire au Québec, après tant d’années sous un régime britannique assimilateur, est déjà en soi remarquable.

Mon seul voeu pour notre nation en 2023 : que nos gouvernements prennent des mesures structurantes pour assurer non seulement la vitalité de la langue de Molière, mais aussi sa survie dans le Canada, un pays postnational où le concept du bilinguisme n’est qu’une façade illusoire et trompeuse. Je souhaite à tous et à la nation québécoise que 2023 soit une année prospère.