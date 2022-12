Séraphin Poudrier ou Toussaint Brodeur?

Au Québec, on aime les avares comme Séraphin et Toussaint. Les cotes d’écoute des Pays d’en haut et les billets vendus pour La descente aux affaires en témoignent, on aime le petit pain, on ne veut pas aller en enfer. Les riches, on ne les aime pas même quand ils se mettent au service de l’État pour enrichir le pays plutôt que de continuer à s’enrichir tout seul… C’est comme ça. On aime les voir trébucher même quand ils font juste s’amuser en privé avec leurs amis… C’est comme ça.

Députés, ministres ou premiers ministres, avec vos deux cent mille dollars par année, vous n’êtes pas comme les athlètes, les vedettes ou les patrons qui sont payés des millions. Eux autres, ils ont le droit d’en profiter, car ils l’ont mérité, mais pas vous autres, car c’est notre argent… Vous devriez être pauvres pour nous mériter.