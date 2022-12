Pour une équipe nationale de hockey du Québec

Depuis quelques décennies maintenant, les joueurs québécois portant les couleurs du Canadien de Montréal se font de plus en plus rarissimes. Et pourtant, au rythme où sont repêchés des juniors québécois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) par les équipes de la LNH, j’ai l’impression que les dirigeants du Tricolore ont des préjugés défavorables envers les joueurs du Québec.

Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que le temps est venu de créer une équipe nationale de hockey du Québec qui pourrait, entre autres, se mesurer à Équipe Canada lors des compétitions internationales. La LHJMQ foisonne de talents et, avec une bonne équipe de dirigeants québécois, je suis convaincu qu’une équipe nationale du Québec compétitionnerait avantageusement contre tous les pays européens de même que contre les Américains.

Le hockey a toujours été le sport national du Québec. De Maurice Richard à Jean Béliveau en passant par Guy Lafleur, de Georges Vézina à Patrick Roy en passant par Jacques Plante, plusieurs Québécois ont laissé leur marque au Temple de la renommée du hockey.

Le fleurdelisé doit afficher ses lettres de noblesse parmi les équipes représentées sur la scène internationale du hockey. À ce sujet, le premier ministre du Québec se targue à tout vent d’être un fervent amateur de hockey. Alors, M. Legault, vous devez lancer l’idée de la création d’une équipe nationale de hockey du Québec. Ce serait un legs exceptionnel laissé aux Québécois au cours de votre passage à titre de premier ministre du Québec !