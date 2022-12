Dieu ou démon ?

De jeunes femmes médecins torturées et tuées en Iran pour avoir soigné des manifestants. Des soldats armés jusqu’aux dents en Afghanistan pour empêcher d’autres jeunes femmes d’aller à l’université. Quelles autres atrocités, quelles autres injustices se font, tous les jours, dans toutes les républiques islamistes, par ces barbus fondamentalistes qui ont, finalement, peur des femmes ? On ne parle pas seulement ici de politiques coercitives, de portes closes ou de perte de droits, mais de meurtres, de massacres et de tortures de citoyennes et citoyens d’une société civile qui, dans ces pays, a peine à respirer le parfum d’un quelconque progrès.

Comment peut-on prétendre, dans ces républiques, être des religieux croyant en un dieu supposé bon et créateur du monde ? Comment ne pas y voir la dominance d’hommes profondément ignorants et totalement pétrifiés dans leur délire religieux ?

Mais religieux de quoi, au juste ? Croyant en quoi, dites-moi, après avoir vu ce qu’ils sont capables de faire à leurs semblables, surtout aux femmes ? J’opte, quant à moi, pour la deuxième entité du titre.