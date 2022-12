Les roses rouge sang de Poutine

En visite à Minsk, Vladimir Poutine est descendu tout souriant de son avion avec un énorme bouquet de roses rouge sang, qu’il a exhibé fièrement sur le tarmac avant d’embrasser son hôte, son pareil, l’autocrate biélorusse Alexandre Loukachenko. Le chef du Kremlin, à la suite de ses nombreux revers militaires cet automne, est venu demander plus de sang et plus de guerre au camarade Loukachenko. L’ogre de Moscou pourra sans doute voir se réaliser encore une fois son insatiable soif de sang, car il est tout à craindre que le despote biélorusse Loukachenko engage activement son pays dans l’offensive russe. Avec la formation d’une force commune de milliers d’hommes, le sang des jeunes Biélorusses s’ajoutera au sang russe et ukrainien, rouge comme le sang des roses rouges de Poutine. Dites-le avec des fleurs, dit-on.

À voir en vidéo