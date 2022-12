Éduquer les automobilistes

Le décès récent d’une fillette de 7 ans, happée par un chauffard, a soulevé ici la question de l’influence de la publicité automobile et d’une sanction nettement insuffisante des infractions au Code de la sécurité routière (CSR). Un autre volet du problème est l’absence de formation continue des automobilistes. Le CSR a été révisé en 2018, l’environnement routier évolue constamment, de nouveaux panneaux apparaissent, mais des conducteurs ayant reçu leur permis il y a des décennies peuvent continuer d’utiliser une machine disposant d’une force létale, presque la vie durant, sans aucune mise à jour de leurs connaissances. […] Plusieurs notions mériteraient d’être révisées lors d’une session de requalification avec examen éliminatoire. L’exercice devrait être répété tous les cinq ou dix ans, et après une infraction grave. Cet été, dans le cadre de la formation Cycliste averti de Vélo Québec, une écolière me demandait à quoi il sert de faire ses signaux de la main si les adultes ne les connaissent pas. Ayant moi-même vu des conducteurs saluer de la main un enfant qui signalait un virage à droite avec le bras gauche, je n’ai trouvé à lui répondre uniquement que son geste constituait une forme d’éducation populaire…

