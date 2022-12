Laurent Girouard

Aujourd’hui s’absente la figure discrète d’un des pionniers de l’archéologie autochtone au Québec, l’un des rares à son époque qui ait tenté de renouer des liens profonds et réels avec une part de nous-mêmes que nous avons longtemps occultée, amender un dialogue troué avec nos frères « ennemis », ceux qu’on appelle les Premières Nations et les Inuits.

Car si l’Autochtone fut trop souvent relégué aux confins de notre vie sociale et politique, sa présence entêtante ne lasse pas de nous provoquer : que lui devons-nous ? De quelle altérité ou encore, de quelle identité, est-il le signe ?

Curieusement, ce jeune homme qui entrait dans le monde avec fracas (premier directeur des Éditions Parti pris), prêt à challenger une société malade d’enfermement et de peurs indicibles, va trouver la voie de sa révolution dans la préhistoire, dans une continuité qui surplombe les modes, les bombes et les coups d’éclat médiatiques : il va gratter, fouiller et creuser la terre, cette patiente collectionneuse de ce que nous sommes depuis toujours ; il y trouvera des pointes de flèches, oui, mais aussi les mots pour raconter une autre histoire du monde.

Aux générations qui viennent de continuer le dialogue amorcé humblement par les Girouard, Savard, Kistabish, Picard, Sioui, les André, les St-Onge, Delâge, Rouleau, Vaugeois, Audet, Bouchard, les Qumaq, les Kalingos et Max-Gros-Louis, afin que la porte entr’ouverte ne se referme plus.