Argent mal investi

Quelle générosité, M. Legault ! Vous avez offert six millions de dollars aux banques alimentaires… C’est une goutte d’eau dans l’océan de 3,5 milliards que vous avez versé sous forme de chèques de 400 $ à 600 $ aux Québécois et Québécoises. Si certaines de ces personnes sont réellement dans le besoin, d’autres pourront remettre cet argent à des organismes qui se contentent de vos miettes.

Cela dit, vos chèques (qui — heureux hasard ! — arrivent avant les Fêtes) stimuleront certainement la consommation de choses inutiles, ce qui, paraît-il, n’est pas l’idéal en période inflationniste. Pourquoi ne pas avoir consulté les cerveaux économiques qui vous entourent pour vérifier si quelqu’un avait un projet de société susceptible de mobiliser les gens (autre que le troisième lien, une baisse d’impôts ou l’exploitation économique des ressources naturelles) ? Alors merci, M. Legault, pour votre chèque que je remettrai à des gens qui ont des besoins plus grands et essentiels que les miens. À bien y penser, on voit que vous donnez à la population l’occasion de faire votre travail à votre place.