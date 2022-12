De la lecture

On a la chance, à Montréal, d’avoir accès par Internet au catalogue de la cinquantaine, si ce n’est plus, de bibliothèques de la ville, ce qui doit facilement représenter un million de livres, [...] le tout absolument gratuitement.

J’ai toujours aimé la lecture. Est-ce parce qu’il y a très longtemps, pour l’anniversaire de mes neuf ans, c’était il y a 74 ans, alors que je lisais déjà couramment, j’ai reçu comme cadeau un livre dont je me souviens encore du titre : Mes éléphants du Tchad.

Depuis, j’ai toujours lu ; je préfère la lecture à la télévision. D’ailleurs, je n’en ai plus, depuis des années. Quand je me suis rendu compte que la seule chose que je regardais à la télévision, c’était les nouvelles, et que je pouvais très bien les voir sur mon ordinateur, j’ai fait cadeau de ma télévision à ma femme de ménage. Je n’ai rien contre la télévision, je suis certain qu’il y a de très bonnes émissions, et quantité d’émissions imbéciles…

Ma fille, qui me voyait si souvent plongé dans la lecture, m’a offert, il y a quelques années, un petit écriteau avec l’aphorisme : « La lecture nuit gravement à l’ignorance. »

Groucho Marx, qui avec deux de ses frères, a fait rire deux ou trois générations de cinéastes, disait : « Je trouve que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un l’allume chez moi, je vais dans la pièce d’à côté et je lis. »