Ma résolution 2023

En ces temps de glaciers qui fondent à la vitesse du mur du son, en ces temps de la montée des eaux qui inondent des terres et des terres, je sens la menace qui gronde autour de nous. Mais la menace, elle est où ?

J’aimerais, ici, vous parler de la grande richesse qu’est notre conscience. Par-delà mes excès, je réalise que la plupart du temps, je me tire dans le pied en achetant du rêve à cauchemar. Vous savez dans notre monde de consommation extrême : « sky is the limit ». En achetant tous les cadeaux du monde pour assouvir mes envies de me faire ou de faire plaisir, je contribue à augmenter le réchauffement climatique. Pour 2023, je veux vraiment faire un pas dans la bonne direction. Eh bien, pour la nouvelle année, je mettrai le pied sur l’accélérateur pour prioriser la sauvegarde du plus précieux cadeau du monde qu’est la planète bleue.

Le cadeau que je peux faire à la future génération, c’est de réduire mon empreinte écologique.

Comme chantait le métèque Georges Moustaki : « Il y avait un jardin que l’on appelait la terre ? » Pour que ce jardin résiste et grandisse, il lui faut notre pleine conscience.

La terre, c’est mon seul vaisseau spatial. Je me dois d’en prendre soin comme la prunelle de mes yeux.