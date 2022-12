Le Far West sur nos routes a assez duré

Cette semaine, à Montréal, une fillette de sept ans a été frappée mortellement par un automobiliste. Cette tragédie doit faire en sorte que les autorités agissent enfin sur le comportement des automobilistes.

Il n’y a qu’à prendre la route, ne serait-ce que dans nos quartiers, pour se rendre compte que, depuis quelques années, les automobilistes ne respectent plus le code de la sécurité routière.

Juste en face de chez moi, il y a un arrêt obligatoire que personne ne fait, je suis témoin tous les jours de véhicules qui ne ralentissent même pas ! Je demeure pourtant dans un quartier résidentiel où se promènent des enfants et de nombreux marcheurs. En circulant dans mon quartier, je me suis fait suivre de près et klaxonner parce que je respecte la limite de vitesse !

La vitesse au volant est devenue la norme, il faut rouler vite, très vite même, sinon on se fait coller et harceler par les autres automobilistes. Je me demande chaque fois ce que les gens ont dans la tête à rouler si vite et à mettre en danger leur propre vie et celle des autres.

Sans compter les conducteurs qui ont fait de leur véhicule une auto sport bruyante et qui croient que les autoroutes et les routes de nos quartiers sont devenues des pistes de course. En prenant connaissance du Code de la sécurité routière, je constate que les amendes sont minimes et les conséquences, peu convaincantes. On comprend alors que de nombreux automobilistes ne sont pas embarrassés de se faire arrêter par la police.

Quand police il y a, car elle se fait rare sur nos routes, je ne la vois pas souvent. Sur l’autoroute des Laurentides, un radar est installé en permanence. Des panneaux nous avertissent quelques kilomètres avant sa présence. Encore là, j’ai vu beaucoup d’automobilistes rouler à une vitesse folle, pas du tout préoccupés de recevoir une contravention.

Ne faudrait-il donc pas alors responsabiliser davantage les automobilistes ? En augmentant le coût des amendes, mais aussi en mettant en place un mécanisme qui ferait que les fautifs payent davantage de leur poche les dommages causés par un accident ?

J’entends souvent : « C’est pas grave si j’ai un accident, l’assurance va payer. » Il me semble que l’on entretient une déresponsabilisation du conducteur.

Il serait nécessaire que les dirigeants de la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministre des Transports sortent de leur limousine et se promènent sur les routes du Québec pour constater les nombreuses conduites dangereuses d’automobilistes : louvoiement sur les autoroutes, vitesse excessive, suivre de trop près un véhicule, etc.

Je suis conscient qu’il n’y a pas de solution miracle, mais chose certaine : il faut passer à l’action pour trouver des solutions afin de sécuriser la population qui utilise les routes du Québec. Il me semble que le Far West sur nos routes a assez duré !