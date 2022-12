Un syndicat d’écrivains symbolique

Dans l’article consacré aux écrivains publié dans Le Devoir du 15 décembre (« Tous les écrivains seront sur le même pied »), on lit que l’Union des écrivaines et des écrivains québécois « était depuis sa fondation en 1977 un syndicat symbolique et “on n’avait pas les dents”, aux dires mêmes de son directeur, [et qu’]elle a désormais le pouvoir de négocier des ententes collectives […] ».

Fort bien. On me permettra toutefois de rappeler que ce syndicat, tout « symbolique » qu’il était, avait réussi il y a presque 40 ans à négocier la première convention concernant la reprographie dans les établissements d’enseignement du Québec. Depuis lors, les écrivains reçoivent chaque année des dollars dont ils avaient jusque-là toujours été privés. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque, comme secrétaire général de l’UNEQ, c’est à moi que l’Union de même que les associations d’éditeurs avaient confié le mandat de négocier et de signer ladite convention.

L’UNEQ, syndicat toujours aussi « symbolique », s’est aussi battue à la même époque pour que les écrivains soient dédommagés pour le prêt de leurs livres en bibliothèque. Eh bien, avant de quitter l’UNEQ à l’été 1987, j’ai pu me réjouir avec mes collègues que les auteurs reçoivent un premier chèque du programme de Droit de prêt public qui existe encore aujourd’hui, tout comme Copibec qui gère maintenant les droits de reprographie.

Vivement d’autres dollars dans les poches des écrivains et, d’avance, merci à l’UNEQ qui, bientôt, cessera une fois pour toutes d’être un simple syndicat symbolique.