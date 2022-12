Marketing et comportement routier

Le décès de cette fillette de 7 ans happée par un chauffard nous bouleverse tous. Depuis, les commentateurs se bousculent pour réclamer une action simple, souvent simpliste, et immédiate à un problème complexe. Invitée au Téléjournal de 18 h, Valérie Plante avait bien du mal à raisonner un Patrice Roy excité qui voulait voir les travaux publics installer des dos-d’âne dès le lendemain. La mairesse tentait vainement de lui expliquer que le problème n’est pas tellement la vitesse que le nombre sans cesse croissant de véhicules dans la ville et le mauvais comportement des automobilistes. Il faut reconnaître que les appels à l’apaisement et à la bienveillance sur la route sont anéantis par les messages qui aggravent le problème. Bon an, mal an, la SAAQ investit environ 6 millions de dollars dans ses campagnes de sensibilisation. De leur côté, les constructeurs automobiles dépensent annuellement 500 millions, au Québec seulement, pour faire perdurer le modèle autocentriste de villes où on circule librement et rapidement, sans obstacles, humains ou autres, et où l’attitude envers ses semblables se résume à un « vroum, vroum » ou à un « tasse-toi mononcle ». Le tiers des pubs qu’on nous assène à répétition dans les médias concernent l’automobile, où des textes alambiqués prônent l’individualisme, le gigantisme, la vitesse et la domination tous azimuts. Piétons et cyclistes n’ont pas leur place dans ce monde fantasmé. Le marketing n’a pas pour objet l’atteinte du bien commun, simplement de faire vendre le produit de celui qui le paie. Sans réglementation, les bons sentiments ont rarement la capacité de contrer les moyens financiers de ceux qui travaillent à nous retenir en arrière dans la marche vers un monde meilleur. Tout y passe, sans morale ni retenue, il faut vendre. Il est temps d’attaquer ce volet du problème, une des causes de l’hécatombe routière.

