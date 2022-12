Faire mieux en santé, Québec contre Ottawa

Les discussions interminables sur le financement en santé, prises entre la souveraineté du Québec sur cette compétence et la reddition de comptes réclamée par Ottawa sur les résultats, ne dureraient pas longtemps si on faisait mieux.

Imaginons en effet un meilleur accès aux soins et une meilleure efficacité du réseau de la santé dans son ensemble au Québec. On aurait montré il y a longtemps que le Québec fait bien et qu’il n’a pas de leçons ou de conditions à recevoir d’Ottawa.

Mais voilà. Le Québec traîne depuis longtemps, même avant la pandémie, une réputation peu enviable en santé. Et les transferts financiers importants faits par Ottawa au Québec dans les 20 dernières années n’ont toujours pas permis un accès aux soins pour tous.

C’est seulement en rehaussant la quantité, la qualité et l’accessibilité des soins qu’on offre à la population québécoise que l’on pourra repousser les volontés persistantes d’Ottawa en santé.