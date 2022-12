C’est la voix étouffée par l’émotion que Céline fait part de l’indicible, comme on l’annoncerait à sa famille. Les médias traditionnels et les réseaux sociaux s’emparent de la nouvelle […] instantanément. Les premiers livrent leur analyse ou recueillent des témoignages tandis que les seconds sont emportés par une vague de sympathie réconfortante. On espère la revoir monter sur scène au plus vite ou on s’inquiète de son avenir. L’oiseau bleu chante ses louanges. Il y a bien quelques moineaux pour avancer des théories quant aux facteurs déclencheurs de la maladie, mais les innombrables gazouillis écrits par les pies bavardes leur clouent rapidement le bec. Tout est prétexte à diviser le monde en deux. Même Céline.

Je me garde une petite gêne. Je connais trop bien la tentation d’identifier une cause ou de prétendre détenir LA solution. Je n’entends que la femme brisée qui ose nommer le mal qui la ronge. Aujourd’hui, c’est elle qui est aux prises avec une maladie extrêmement rare. Près de moi, ce sont d’autres visages, bien plus nombreux. À Laval seulement, c’est environ une personne tous les quinze jours qui reçoit un diagnostic qui viendra bousculer sa vie et celle de ses proches. Trois femmes pour un homme et environ 90 000 personnes au Canada. La sclérose en plaques frappe beaucoup plus souvent que le syndrome de Moersch-Woltman, mais les deux maux, qui ont tellement de choses en commun, déstabilisent ceux et celles qui en souffrent ainsi que leur entourage.

J’ignore tout du sentiment qu’on éprouve quand nos jambes nous lâchent, mais j’en connais un bout sur celui de voir l’autre perdre pied. À Céline [...] et à tous ces autres dont le quotidien est fragilisé par diverses affections, je souhaite de retrouver une part d’équilibre. « La maladie, que j’ai baptisée la “voleuse de temps”, plane entre ciel et terre. Elle pique, chope, fauche, et parfois, comme un séisme, elle emporte le sol sous nos pas. Baisers volés, promesse déçue, amitié négligée, talent perdu. Elle frappe partout, sans pitié. Et parfois, elle emprisonne. » Elle a aussi pour effet de nous faire prendre conscience « du temps tout court » et de ce qui compte vraiment : se relever, malgré l’incertitude, faire face ensemble, partager et aimer.