Variations sur le mot «pauvreté»

Je n’ai jamais été riche. Je ne le serai fort probablement jamais. Je n’ai jamais eu l’ambition de devenir millionnaire.

Pourtant, j’aime avoir de l’argent. J’aime avoir un petit coussin de côté, comme on dit. Et j’aime les plaisirs de la vie : du bon vin, l’achat d’un livre convoité ou une sortie au théâtre de temps en temps. Et j’aime par-dessus tout bien manger.

Mais si je compare mon revenu au salaire moyen au Québec, je dois faire le constat que je ne suis, somme toute, pas très fortuné. Sans être un adepte de la simplicité volontaire, je me suis toujours contenté du strict nécessaire. Avoir un toit, me vêtir au rabais et manger mes trois repas par jour : voilà l’essence de mon credo. Mais suis-je pauvre ?

Je n’ai pas d’automobile, et une amie à moi, qui gagne un assez bon salaire, me dit parfois : « Tu es plus riche que moi, car une auto, c’est comme avoir à payer un deuxième logement par mois. » Et elle ajoute : « Tu sais, avoir un petit coussin de côté, je ne connais pas ça, moi. »

Et que dire du propriétaire du dépanneur de mon quartier, qui, chaque fois qu’il me voit, ne manque pas de me dire que tout coûte cher. Et je lui réponds à la blague : « Ah oui, comme le pain que tu me vends à gros prix. » Et il enchaîne en me disant : « Estime-toi chanceux de ne pas posséder un commerce à gérer, tu sais, j’arrive serré à toutes les fins de mois. » Et je lui chante alors un passage d’une chanson de Félix qui va comme suit : « La possession/écrase les épaules/Rien posséder/c’est pas toujours très drôle ».

Dans une courte période de ma vie, j’ai eu recours à une soupe populaire pour joindre les deux bouts. Avec l’inflation qui fait des siennes en ce moment, les banques alimentaires du Québec en arrachent plus que jamais. Force est de constater que la pauvreté est le lot d’un grand nombre d’entre nous. Selon une étude dévoilée dernièrement, il y aurait un million de Québécois qui ne mangeraient pas à leur faim. C’est tout de même incroyable ! La pauvreté ne prend pas de vacances, hélas !

Et si je me compare aux plus démunis de mes semblables, je dois cesser de penser que je suis peut-être pauvre. Loin de là ! En fait, je dois juste me considérer comme privilégié.