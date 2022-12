L’engorgement des quartiers centraux est dans tous les esprits ces jours-ci. Il me semble qu’en revenant à une mesure en vigueur entre 1930 et 1962, soit l’instauration d’un péage sur le pont Jacques-Cartier, […] on pourrait faire d’une pierre deux coups. En plus de grandement désengorger les rues résidentielles du Centre-Sud et de réguler le flux de circulation en éloignant les non-payeurs, on pourrait contribuer au financement de l’entretien des infrastructures. Le péage, une mesure trop radicale ? Pas à Londres (depuis 2003) ou à New York (dès la fin de 2022).

Alors, pourquoi pas à Montréal ?