Autant je salue un vote à l’unanimité à l’Assemblée nationale concernant une allégeance à un roi qui n’en mérite pas tant, autant je me demande combien il manque de votes pour le reste de ce qui pourrait se passer dans ce Québec où on peut se demander combien de siècles il faudra encore pour que tout le monde soit bien logé, nourri et éduqué.

Combien de votes il manque pour que cesse la spéculation immobilière spécifiquement sur les immeubles à revenu de toutes sortes, y compris les logis pour personnes âgées et tous les autres qui en arrachent. Combien de votes il manque pour que l’on établisse que l’étalement urbain vient de la construction de maisons de trois étages desservies par des autoroutes qui permettent à ces individus qui les possèdent de s’en retourner à la maison dans leur voiture en 15 minutes.

Combien de votes il manque pour que l’on cesse de considérer les nouveaux arrivants et ceux et celles établis seulement comme des pourvoyeurs de rente et leurs progénitures comme des parias. Combien de votes il manque pour que l’on considère le reste du vivant comme faisant partie de la communauté : faune et flore, arbres, littoraux, lacs et rivières.

Ce vote à l’unanimité m’apparaît comme purement cosmétique face aux besoins criants en ce qui a trait au bien commun dont ce gouvernement n’a que faire. Nos élus se comportent tels des souverains qui sont unanimes sur des pacotilles.