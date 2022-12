Les nobles chasseurs de faisans

Je les imagine sans peine, ces nobles chasseurs de faisans, accoutrés de leurs costumes bigarrés rappelant ceux de cette vieille aristocratie dont ils sont les légitimes héritiers modernes. Je les imagine sans peine se dire entre eux : « Mais pourquoi ne comprennent-ils pas, ces bouseux, que nous sommes dans notre droit le plus strict de célébrer notre supériorité, notre distinction, notre classe ? Que ne comprennent-ils pas dans le fait que les règles ne s’appliquent pas à nous, que nous sommes au-dessus de la condition du peuple ? Nous ne devons rien à personne, notre richesse ne dépend que de nous. Et ce petit peuple qui s’insurge devrait plutôt nous être reconnaissant de lui permettre de nous admirer et nous envier. »

Finalement, sur leur île privée et protégée, ces nobles chasseurs n’ont probablement à se méfier que d’une seule chose : leur arrogance.