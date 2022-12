Un anniversaire à souligner

En ces temps de conflits et de fortes tensions internationales, il est plus qu’opportun de célébrer l’anniversaire (74e) de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce grand texte juridique adopté le 10 décembre 1948, à peine trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, fait partie du jus cogens du droit international général, c’est-à-dire qu’il constitue une norme impérative à laquelle aucune dérogation n’est permise. Cette règle de droit est universelle, devant s’appliquer à tous les États. Elle implique aussi une conception commune de ces droits et libertés. Inutile de dire que cet universalisme et cette conception commune sont battus en brèche par plusieurs pays de nos jours. Il ne faut cependant pas en conclure qu’il faut renoncer à ces deux attributs fondamentaux.

Le premier paragraphe de la Déclaration résume tout : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »

Cette dignité est, hélas, de nos jours trop souvent bafouée dans notre famille désunie. Mais il ne faut pas baisser les bras. La Déclaration demeure « l’idéal commun à atteindre ». Mais que la route sera longue et ardue pour l’atteindre ! Autrement, c’est la guerre, la destruction, la barbarie ; ce qui est le lot de notre monde actuel.