Une Québécoise athlète de l’année

En remportant le prix Northern Star, remis à l’athlète de l’année au Canada, la hockeyeuse originaire de la Beauce Marie-Philip Poulin est devenue la première Québécoise issue du hockey à remporter un tel honneur, après Maurice Richard, Guy Lafleur et Mario Lemieux.

Si j’avais un mot qui décrirait la Beauceronne, ce serait le mot « talent ». Marie-Philip a le don de se placer au bon moment au bon endroit pour profiter d’une échappée et réussir à déjouer habilement la gardienne adverse. En plus, ses passes à ses coéquipières sont toujours précises. Dans les coins de patinoire, elle est d’une habileté extraordinaire pour sortir la rondelle et la passer devant le filet à une équipière.

Celle qui porte le « C » sur son chandail est une rassembleuse hors pair, autant dans la défaite que dans la victoire. Son leadership se fait sentir autant sur le banc que sur la patinoire et dans le vestiaire des joueuses. Pour Marie-Philip, l’esprit d’équipe représente le filon qui conduit à la victoire.

Chapeau à toi, Marie-Philip, pour ta détermination constante. Tu mérites amplement cet honneur, et je suis convaincu qu’il contribuera à créer davantage d’engouement pour le développement du hockey féminin et à donner enfin naissance à une ligue de hockey féminine au Canada.