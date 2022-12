Nous qui savons si bien gaspiller…

Ma conjointe et moi revenons tout juste de Cuba, où nous venons de passer deux semaines. En rentrant, je découvre les chèques de Finances Québec dans le courrier. Voilà deux fois 400 $ qui nous tombent du ciel pour nous aider à survivre aux effets de l’inflation. La belle affaire ! Faut-il que nous formions une société riche pour ne pas nous apercevoir davantage des immenses moyens dont nous disposons et que nous dilapidons si allègrement. Quelle richesse insolente que la nôtre ! Comment un État qui ne cesse de rétrocéder des millions à ses commettants peut-il espérer en faire des citoyens concernés, éduqués et responsables ?

Les Cubains, dont nous apprécions tant le pays, n’ont que très peu. Ils ont appris, en s’en accommodant, la valeur des choses, alors que nous, qui ne manquons de rien, n’en avons apparemment jamais assez pour être satisfaits et cultiver ne serait-ce que l’illusion du bien-être. Je tiens ici à être bien clair : je ne m’illusionne pas sur le côté romantique de la révolution cubaine. […] Mais avec le peu dont ils disposent, les Cubains ont accompli deux choses qu’il nous est manifestement impossible de réussir : disposer d’un système de santé et d’éducation universel, structuré et efficace et accéder à l’indépendance.

Jusqu’à quand devrons-nous gaspiller nos immenses ressources avant de parvenir à suivre leur exemple ? Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer…