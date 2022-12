Une promesse à reconsidérer

À Mme Plante, mairesse, et Mme Ollivier, vice-présidente du comité exécutif,

Dans la foulée des réactions diverses aux conséquences de la gratuité du transport pour les personnes âgées de 65 ans et plus, faisant partie du groupe cible, je dois dire que je ne suis pas d’accord avec cette promesse. En fait, ce montant de 40 millions de dollars récurrent pourrait nous être plus utile s’il était investi dans l’amélioration de l’accessibilité des stations de métro, comme l’accès à des ascenseurs ou encore à des toilettes. Eh oui, quand on vieillit, de petits changements sont nécessaires. Et ces modifications seraient aussi utiles aux adultes ayant de jeunes enfants et aux personnes à mobilité réduite ou autre. Surtout, il ne faut pas diminuer la fréquence de passage des autobus, parce qu’attendre 20 à 30 minutes, service gratuit ou pas, ce n’est pas une bonne idée pour personne. Le tarif actuel pour les 65 ans et plus, c’est très bien. Je vous encourage ainsi à reconsidérer cette promesse, car l’impact sur l’ensemble des personnes utilisant le transport en commun me paraît très cher payé.