Je suis sous le choc !

Je planifie une visite prochaine d’une bonne amie installée depuis peu à Baie-Saint-Paul. N’ayant pas de voiture, je contacte d’abord VIA Rail pour apprendre qu’on ne dessert pas cette ville pourtant hautement touristique. Puis, je contacte Orléans Express pour apprendre qu’on ne dessert plus l’est du Québec. On me renvoie à Intercar. Ce transporteur régional n’offre qu’un déplacement par jour de Québec à Baie-Saint-Paul et il est à 9 h 30 le matin ; fort bien pour les résidents de la capitale. Mais si votre départ est de Montréal, c’est non praticable puisque le premier bus journalier est à 7 h le matin. Comprendre qu’il est impossible de se déplacer de Montréal à Baie-Saint-Paul, même avec une correspondance à Québec sans devoir y dormir. Invraisemblable. C’est ce que font les fonctionnaires de Montréal qui ont une réunion à 9 h au gouvernement ?

J’ai le regret de constater que l’harmonisation des horaires du transport interurbain est une véritable aberration. Et l’on nous encourage à utiliser les transports publics ? Des paroles vides ! Dans le désert !

Si vous n’avez pas de voiture, il ne vous reste qu’à demeurer chez vous, à en louer une pour polluer davantage ou à faire du pouce entre Québec et Baie-Saint-Paul. Comme je suis non voyante, c’est la canne blanche qui servira de pouce pour quêter un transport ! Le ridicule ne tue pas…

Si le gouvernement a accepté l’idée de génie de répartir le territoire du Québec entre diverses compagnies, les entreprises privées ont le génie de ne pas se concerter pour mieux servir la clientèle. Quelle réussite !

Le gouvernement veut bien stimuler le tourisme à l’intérieur du Québec, mais il fait ce qu’il faut pour le rendre impraticable. Hors de la voiture, point de salut.

Le gouvernement invite aussi les citoyens à s’installer en région, mais il ne s’intéresse pas à leur mobilité.

La cohérence entre les belles idées et leurs mises en oeuvre est désespérante.

En fait, il n’y en a pas, et personne ne semble s’en préoccuper à moins qu’il ne le voie même pas.

Conclusion personnelle : je ne pourrai pas visiter mon amie et je ne serai certainement pas la seule à être victime du manque de vues d’ensemble des politiques de transport public.

Quel plaisir !

On peut faire le tour du monde, mais on ne peut pas aller à Baie-Saint-Paul ni en train, ni en autobus, ni en avion au XXIe siècle. Et j’imagine qu’il y a d’autres villes du Québec qui sont pareillement desservies.