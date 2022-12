Espèces en péril

Depuis le début des civilisations, nous avons fait disparaître tant d’espèces animales et végétales que nous resterions incrédules devant le nombre. Sans compter les animaux domestiqués, tués pour leur viande, nous avons épuisé la vitalité et la capacité de pérennité de milliers d’espèces sauvages. Que l’on pense aux mammifères, aux oiseaux ou aux poissons, l’exploitation sauvage, agrémentée par une technologie de plus en plus agressive, a mis à mal l’équilibre de plusieurs écosystèmes planétaires dont ils faisaient partie. Prenons les grandes baleines : elles ont presque toutes été exterminées par l’appât du gain en raison de l’huile qu’on en soutirait pour l’éclairage à la lampe, et maintenant par la transformation en moulée pour les animaux domestiques. L’histoire de la cohabitation des humains et des animaux est remplie d’horreurs sans nom.

Dans son essai La 6e extinction, Elizabeth Colbert cite l’anthropologue Michael Benton, qui représente le vivant, massacré et constamment mis en péril, par un « arbre de vie » attaqué à la hache par des bûcherons fous. Et nous sommes ces bûcherons fous.