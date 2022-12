Censure à la SRC

La Société Radio-Canada (SRC) vient de publier de nouvelles normes qui régissent dorénavant l’utilisation de « mots offensants » au sujet de « la race, l’origine nationale ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental ». La SRC se plie aux diktats du CRTC. Cela signifie qu’un rédacteur en chef, une directrice de l’information, un directeur des programmes ou les avocates de l’entreprise et, ultimement, le p.-d.g. seront forcés de jouer les censeurs. Il faut dire les choses telles qu’elles sont ! (On a heureusement épargné de cette censure le contenu des archives.)

Alors que j’animais l’émission 5 sur 5, un téléspectateur nous avait demandé d’expliquer pourquoi des musulmans avaient menacé de mort le caricaturiste d’un journal néerlandais qui avait osé publier une caricature du prophète Mahomet, ce que, selon certains musulmans, le Coran interdisait. Cette caricature et bien d’autres ont été aussi publiées par Charlie Hebdo en France, ce qui a mené au meurtre de plusieurs collaborateurs et journalistes de l’hebdomadaire. Il était hors de question pour nous de nous interdire d’illustrer le propos et nous avons honnêtement et sobrement présenté à l’écran cette caricature. En télévision, l’image est aussi importante que le son.

À l’occasion d’un reportage ultérieur de la SRC faisant état de l’anniversaire de ces événements autour des caricatures du prophète Mahomet, l’entreprise osera-t-elle rediffuser les images « offensantes » pour bon nombre de musulmans ? Quel genre d’avertissement faudra-t-il publier afin de présenter de nouveau ces caricatures ? Faudra-t-il s’excuser de témoigner de cette réalité ? Ou se résoudre à ne pas présenter ces images ?

Les nouvelles normes imposées par le CRTC à la SRC devront être utilisées pour répondre aux récriminations de quiconque prétendra être offensé par des mots et des images qui ne conviendraient pas à sa sensibilité. Alors que le journalisme doit mener un combat quotidien contre les « fake news », il faudra maintenant vivre avec une nouvelle forme de censure et résister au chantage. Cela commence à ressembler au Québec de l’après-guerre, où l’Église catholique mettait à l’index des livres et des films. Le CRTC baigne dans le même esprit en se drapant d’un voile de virginité qui, peu à peu, paralysera la pratique d’un journalisme libre et responsable.