Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le monde est de plus de deux milliards ; le nombre de celles touchées par la faim est de l’ordre de 800 millions ; 150 millions d’enfants présentent un retard de croissance et de développement en raison d’un manque chronique de nutriments essentiels ; 45 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’émaciation, la forme la plus mortelle de malnutrition ; cette année, entre autres à cause du COVID et de la guerre en Ukraine, on a un risque d’un demi-million de personnes mourant littéralement de faim.

L’estimation des coûts de la Coupe du monde de football au Qatar — construction des stades, des lignes de métro, des avenues, etc. ; frais des déplacements des équipes ; billets d’avion, frais d’hôtel, de restaurants pour les spectateurs, etc. — est de l’ordre de 220 milliards de dollars, soit 1500 dollars pour chacun des 45 millions d’enfants cités plus haut. Ce qui leur aurait donc permis d’avoir une vie tout à fait normale… Pendant les 90 minutes que dure un match de foot, 65 personnes meurent de faim sur notre belle planète… devant la totale indifférence des joueurs de foot de la coupe, des dizaines de milliers de spectateurs et des millions de gens collés à leur téléviseur pour suivre les parties… Ce sont vraiment 220 milliards de dollars bien dépensés, en toute humanité, générosité, fraternité…

Quelle honte !