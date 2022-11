Mourir, encore, dans l’indifférence… les politiques insensées attribuables à certains dirigeants en santé, engendrées ou tolérées par le gouvernement Legault, sont encore et toujours en vigueur à ce jour dans le réseau de la santé. À preuve, le CHUM, qui a empêché, et ce, durant plus de deux semaines, toute visite à son étage de gériatrie ! Ce qui fait que ma mère, âgée de 94 ans, n’a pu recevoir personne à son chevet durant les moments les plus angoissants de sa vie. Et là, je ne parle pas des travailleurs de la santé qui se démènent sur le terrain et font un travail extraordinaire, je parle des gens assis derrière leur bureau et qui prennent des décisions qui vont à l’encontre de tout humanisme et du rôle premier du système de santé, à savoir soulager et soigner ses bénéficiaires. C’est un cri du coeur que je lance, exaspéré et déchiré que je suis, afin que ces politiques absurdes cessent ! Combien de personnes encoreallez-vous laisser mourir dans l’indifférence ? En l’absence de leurs proches, en l’absence des derniers témoignages d’amour et de reconnaissance auxquels ils ont droit, dans une bureaucratie cadenassée par un manque d’humanité.

