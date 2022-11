Doux souvenirs

Hier, j’ai lu le très bon article de Jean-François Nadeau concernant le magnifique immeuble coin René-Lévesque et Berri qui a abrité l’École du meuble. J’ai étudié la couture de haut niveau dans cet établissement au milieu des années 1970. Son nom était alors l’École des métiers commerciaux. Nos principaux cours se donnaient dans l’édifice principal, et certains autres juste à côté, au sud. Je m’en souviens, c’était un magnifique endroit, mais je ne connaissais rien de son histoire. Ça me touche toujours beaucoup de voir sa détérioration chaque fois que je passe dans le quartier. J’espère que ce pan de notre histoire obtiendra l’honneur qu’il mérite. Ensuite, si je vais un peu plus à l’est, j’arrive devant l’hôpital de la Miséricorde, où j’ai vu le jour et où on retrouve la même désolation.

À voir en vidéo