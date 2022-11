« C’est comme ça. » Voilà la plate réponse du préfet de la MRC de la Minganie quand on lui souligne l’incongruité de la situation : on préfère détruire l’ancienne prison de l’île d’Anticosti, un élément patrimonial, plutôt que d’autoriser la demande faite par des résidents de l’île de la restaurer, à leurs frais, pour loger des cuisiniers de passage. Cette résignation administrative rejoint bien le « C’est comme ça qu’on vit au Québec » de François Legault. On démolit le patrimoine d’ici, pour plutôt aller admirer celui des « vieux pays », tout en affichant « Je me souviens » sur nos plaques de voiture. Voilà des valeurs québécoises pas trop contraignantes à faire adopter par les nouveaux arrivants…

