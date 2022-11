Partir dans la dignité

Depuis l’éviction de la députée Marie-Claude Nichols du cabinet fantôme par Dominique Anglade, les astres étaient alignés pour que la première femme à la tête du PLQ, critiquée de toutes parts, décide de jeter l’éponge et de quitter la vie politique.

Toutefois, à sa défense, si l’on jette un rapide coup d’oeil sur les mandats de ses deux prédécesseurs, à savoir Jean Charest, dont le parti a été éclaboussé par les révélations de la commission Charbonneau, et Philippe Couillard, dont l’austérité a sérieusement ébranlé les colonnes du temple, notamment au chapitre de la santé et de l’éducation, force est de constater que le défi d’Anglade était titanesque. En bref, elle a hérité d’un parti usé dont la réputation était passablement ternie.

Dans ces circonstances, on ne peut blâmer Mme Anglade d’avoir voulu redorer l’image du PLQ en proposant un virage significatif visant à remobiliser la base du parti. Vraisemblablement, la stratégie a échoué. La campagne électorale a été parsemée d’erreurs de logistique, notamment sur le plan de l’organisation. Or, malgré ce climat tendu au sein du parti, il faut reconnaître qu’elle n’a jamais baissé les bras, tout en démontrant un dynamisme constant jusqu’à la dernière journée de la campagne électorale.

Anglade a dit lors de sa démission que « le PLQ doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n’a pas le luxe d’être minés par des intrigues internes, dont les Québécois n’ont que faire ». […] À mes yeux, ce sont là des paroles rassembleuses qui clôturent avec sagesse une sortie dans la dignité.