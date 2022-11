Hommage à l’artiste Louise Robert

L’artiste Louise Robert est décédée le 7 novembre dernier, à peine quelques semaines avant de célébrer ses 81 ans. Je la pleure comme artiste et comme amie puisque je la fréquentais au quotidien depuis six ans pour réaliser le catalogue raisonné de son oeuvre. Elle était toute à cette démarche, car elle disait souvent, en commentant une oeuvre ou en en découvrant une, oubliée, qu’elle revisitait son histoire de vie. L’exercice l’enchantait tout en l’effrayant parfois. En fait, sa carrière de 50 ans — premières oeuvres signées en 1969 — l’inscrit dans l’histoire de l’art du Québec avec plus de 1600 oeuvres, 450 expositions et une fortune critique imposante.

Vous reconnaîtrez ses peintures et ses dessins si je vous dis qu’elle les parsemait de mots, glanés ici et là au fil de ses lectures, au point qu’on la décrivait comme « la plus littéraire des artistes en arts visuels ». Elle m’a fait le cadeau de feuilleter ses nombreux carnets de notes, et j’y ai reconnu des phrases et des mots de plusieurs poètes et poétesses, écrivains et écrivaines d’ici et d’ailleurs. L’amour, la tendresse, le temps, la mémoire, les gestes du quotidien sont parmi ses thèmes et ses mots. Louise me disait, également, trouver une certaine poésie dans les expressions du quotidien qui rapprochent au plus près de la vie des gens.

Faut-il rappeler qu’au Québec, bien peu de femmes ont embrassé le parcours d’artiste il y a 50 ans, et réussi à tenir le coup ? Louise Robert a été fidèle à elle-même jusqu’au bout, fidèle à son atelier où elle se rendait tous les jours, fidèle à ses grands formats malgré sa fragilité, fidèle à ses amis.