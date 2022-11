L’inflation a le dos large

Le Bureau de la concurrence, qui se distingue par son laxisme, se penche enfin sur les pratiques des grandes chaînes de l’alimentation. Le même phénomène se produit depuis un certain temps au sein du cartel pétrolier […]. On assiste ici à un marché qui subordonne les fondamentaux de l’économie : la hausse des prix n’a strictement rien à voir avec l’offre et la demande. Elle repose plutôt sur un opportunisme prédateur qui impose le poids indécent de ces surprofits dans un contexte de crises multiples et vitales qui menacent notre avenir.

Ces champions de l’écoblanchiment et de la procrastination, adeptes de la litanie d’une transition énergétique que l’on repousse toujours plus loin depuis des décennies, font pourtant partie des entreprises qui ont les pouvoirs et les moyens financiers pour lancer et développer des options énergétiques de rechange viables et durables. Mais elles préfèrent encaisser les subventions gouvernementales pour consolider notre dépendance à leurs produits. La tyrannie des petits gestes qui caractérisent déjà la lutte contre les changements climatiques et qui imposent un fardeau disproportionné aux individus opère désormais dans le combat acharné contre l’inflation. […] À la pauvreté qui gagne du terrain s’ajoute la précarité, le mal du siècle, qui pousse l’anxiété à son paroxysme. Nous sommes dans un contexte économique inédit avec son lot d’enjeux et de défis. Comment ne pas s’indigner face aux exactions d’une petite minorité qui exacerbe les problèmes et les crises ?