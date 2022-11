Trudeau s’inquiète-t-il vraiment des changements climatiques?

Étrangement, M. Trudeau ne sera pas présent à la prochaine conférence internationale sur les changements climatiques, la COP27. Pourtant, l’urgence est là. Selon le GIEC, pour espérer limiter le réchauffement planétaire à une moyenne de 1,5 °C, il faudrait réduire les émissions de GES de 43 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2019.

C’est son ministre de l’Environnement, M. Steven Guilbeault, qui dirigera la délégation canadienne à la COP27. Mais ce gouvernement est-il vraiment sensible aux changements climatiques ? N’a-t-il pas accordé la permission à Equinor Canada Ltd pour l’exploration pétrolière et gazière dans la région de la Bay du Nord ? Quel est le financement accordé par le fédéral aux compagnies pétrolières ?

En décembre, le Canada recevra à Montréal la COP15 sur la biodiversité. Afin de bien paraître, M. Guilbeault nous a avertis que « le party est fini ». Il nous prévient qu’il peut « freiner » tout projet de développement qui mettrait en péril des espèces menacées. Veuillez noter qu’il a dit « freiner » et non pas arrêter.

Pourquoi ne pas avoir une vision plus globale des impacts de nos actions sur le maintien des écosystèmes et de la biodiversité ? Par exemple, le réchauffement climatique est en partie responsable de l’extinction de plusieurs espèces d’ici et d’ailleurs, ainsi que de la migration d’insectes nuisibles, comme la tique, qui transmet la maladie de Lyme.

M. Trudeau ne se présente pas à la COP27, car peut-être que son plan de réduction des GES ne suit pas les actions requises. « De 1990 à 2020, les émissions de GES du Canada ont augmenté de 13,1 % (78 Mt d’éq. CO 2 ) », selon le gouvernement du Canada.

Bref, ne devrait-on pas limiter davantage nos émissions de GES, lesquelles sont responsables du réchauffement climatique et en partie de la perte de la biodiversité ? Une pierre, deux coups