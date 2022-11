Rona, encore une fois l’intérêt des actionnaires !

Dans les divers articles concernant la vente de Rona, on voit bien l’intérêt principal à la base de toutes les transactions. Plusieurs observateurs les inscrivent d’ailleurs dans un « horizon de 5 à 7 ans… ». Un seul but alors, du rendement, du rendement et du rendement rapide pour les actionnaires.

Rien à voir avec le maintien ou la création de commerces de proximité pour des clients qui font affaire avec leur quincaillerie aux services personnalisés, offrant des articles de qualité et le plus possible produits, au moins en partie, localement.

Rien à voir non plus avec un minimum de préoccupations pour les employés (s’cusez le nom, c’est « associés » de nos jours !) considérés au même titre que la marchandise des magasins !

Du côté des politiciens, pas de réelle volonté d’agir. La « main invisible » du marché fait si bien les choses, n’est-ce pas !