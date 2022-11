François Paradis et son heure de gloire

Consciemment ou non, on aspire tous à vivre notre heure de gloire. Et c’est peut-être ce qui a motivé le président sortant de l’Assemblée nationale à refuser l’accès à celle-ci aux députés qui ont refusé de porter allégeance au roi Charles III et à les expulser manu militari malgré un large consensus au sein de la population sur l’opportunité de se débarrasser d’un symbole dépassé du colonialisme britannique.

D’une part, François Paradis, qui ne s’est pas représenté lors de la dernière élection, aurait pu laisser à son successeur ou au premier ministre le soin de trancher sur la question. Au mieux, il aurait pu exprimer son avis sans pousser d’un cran l’arrogance et l’intransigeance avec une menace d’expulsion par la force.

D’autre part, ce qui apparaîtra à d’aucuns comme une manifestation de l’étroitesse d’esprit ou de l’ego du principal intéressé (ou un joyeux mélange des deux…) place François Legault au pied du mur pour trouver rapidement une issue honorable à la crise. D’autant plus que ce gouvernement, réputé pour gérer selon l’humeur des citoyens, peut difficilement faire la sourde oreille au désir de la majorité de rompre avec une tradition archaïque qui ravive notre passé colonialiste.

Entre cancre et génie, seule la suite des choses permettra de statuer sur ce qu’on retiendra de la décision du président sortant de l’Assemblée nationale.