Pédaler dans le tunnel

Au moment où l’on s’interroge sur l’impréparation du ministère des Transports (MTQ) en ce qui concerne le développement de plans B adéquats pour pallier la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, on peut se demander pourquoi on n’a pas envisagé d’ouvrir le tunnel d’évacuation aux cyclistes. L’idée en fera sourire certains, mais, devant la perspective d’affronter des embouteillages quotidiens pendant trois ans, de nombreux automobilistes seraient assurément tentés de se mettre au vélo, possiblement électrique, pour traverser le fleuve. Jusqu’à présent, les vagues objections formulées par le MTQ semblent bien mineures. Des équipements de commande sont localisés dans ce tunnel ? On pourrait sûrement les sécuriser dans des armoires verrouillées ! Le tunnel sert à évacuer des victimes d’accidents ? On arrive pourtant à dégager la rue de son vélo pour céder le passage à une ambulance ou à un camion de pompier ! Bien sûr, il faudrait aménager une rampe liant le réseau cyclable de surface au niveau souterrain, mais les frais et les efforts requis pourraient s’avérer faibles en regard du gain. Devant l’ampleur du problème de mobilité qui s’annonce, l’imagination est de mise. Geneviève Guilbault aura-t-elle cette audace ou ne sera-t-elle que la ministre du troisième lien ?

À voir en vidéo