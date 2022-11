Et la suite ?

Incroyable, le temps qu’aura pris l’idée d’implanter de telles cliniques à Montréal ! Depuis 2011, la coopérative de solidarité SABSA de Québec a fait plus que ses preuves à propos de la contribution des infirmières praticiennes au mieux-être des populations vulnérables des deux quartiers où elle a ses activités, Saint-Sauveur et Saint-Roch. Les chiffres sont d’une évidence incontestable : plus de 60 % des personnes inscrites n’ont pas de médecin de famille, 95 % des cas d’hépatite C qui y sont traités sont des succès et, donnée plus probante, seulement 5 % des cas nécessitent l’aiguillage vers un autre professionnel de la santé, tel un médecin ! Maintenant, posons la question qui tue : comment expliquer une telle lenteur à multiplier les SABSA au Québec ? Blocage du corps médical, lourdeur de l’appareil bureaucratique en santé, crainte que se multiplient les espaces de démocratie dans un système sous l’hégémonie de l’État et des intérêts privés lucratifs ? Allez, M. Dubé, un peu de courage, n’arrêtons pas la duplication de ce modèle coopératif seulement à Montréal !

À voir en vidéo