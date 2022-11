Îlots de chaleur à CDN-NDG, les travaux de Pénélope

Comme la Pénélope d’Homère, les élus de l’arrondissement le plus populeux de Montréal tissent d’une main et défont leur ouvrage de l’autre.

Mardi dernier, des résidents séduits par la promesse de « montants supplémentaires [qui] ont été mis de côté pour des projets de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur se sont déplacés au Centre culturel de NDG pour entendre les mairesses Katahwa et Plante discourir sur la transition écologique et l’habitation.

Juste le mois dernier, l’arrondissement approuvait une dépense de 5 millions pour la destruction d’un îlot de fraîcheur, un terrain de sport en gazon naturel, afin de construire un îlot de chaleur, un terrain multisport synthétique, dans un parc de quartier fréquenté par les résidents, largement locataires d’immeubles construits au milieu du siècle dernier, et en surchauffe lors des canicules.

Si la lutte contre les changements climatiques est une odyssée, les élus ne nous amèneront pas à bon port en jetant de l’argent à tous vents sans considération pour les conséquences de leurs décisions.