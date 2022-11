La séduction qu’a toujours exercée le régime stalinien sur nos intellectuels

On dirait qu’un vieux fond communiste revient hanter certains de nos intellectuels, comme on le voit chez Samir Saul et Michel Seymour, ce qui pourrait expliquer cet anti-américanisme simpliste qui vient les aveugler sur la réalité barbare et illégale de l’impérialisme russe, capable d’envahir un pays souverain comme l’Ukraine.

Cet attrait n’est pas nouveau. Pensons aux conférences de la paix de Staline et aux invitations du despote soviétique de l’époque qui ont trompé et abusé des écrivains de grande renommée, comme André Gide. Ici aussi, dans un espoir de paix, un espoir désespéré, des philosophes rêvent tout haut d’une paix possible, mais tombent dans le panneau de la propagande de Vladimir Poutine et se comportent comme les « idiots utiles », ainsi que les appelait Mao Zedong. L’écrivain André Gide est un exemple célèbre de l’envoûtement qu’a pu exercer le régime stalinien, dont Poutine est le continuateur.

Il ne faut pas oublier que Moscou investit beaucoup dans la désinformation, qui est une redoutable arme de guerre. Car elle fonctionne bien jusque chez nous, dans nos médias et dans des lettres d’intellectuels séduits par la guerre impérialiste de la Russie.