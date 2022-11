Tout le monde sait que Staline n’était pas un enfant de choeur. Mais il fallait un jour « passer au déluge », comme on disait au temps du dramaturge Jean Racine. [...] Duplessis a fait beaucoup de chemin en s’appuyant sur les dangers représentés par les « communisses » ; mais on comprend qu’il n’avait pas la tête du général pour en voir un peuple de grande culture. George W. Bush n’était pas non plus en paix avec tout le monde lorsqu’il proclamait sa doctrine disant « ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous ».

À l’époque récente, Donald Trump n’a nullement nourri un esprit guerrier comme celui de Bush. Au contraire, il semblait se trouver à Washington une ambiance pacifique vis-à-vis de Moscou. L’arrivée du démocrate Joe Biden marqua la fin de cette ambiance, notamment lorsque ce dernier envoya un de ses navires de guerre menacer la Russie à sa frontière et lorsqu’il se rendit en Europe brandir les équipements de guerre de l’OTAN.

Ce sont les gestes de provocation que Poutine attendait sans doute pour partir en guerre en Ukraine afin de se bâtir une zone tampon face à l’Occident, disait-il. C’est aussi le geste qu’attendaient les Américains pour entrer en guerre par Ukraine interposée, faisant des Ukrainiens de la chair à canon, comme on a pu le voir. Poutine ou Biden, même farine (cujus ejusdem farinae) lorsqu’on cherche la source de la présente guerre.