Remettre les génies dans leurs lampes

L’éditorial de Guy Taillefer intitulé « La trop courte victoire de Lula » est un constat de victoire électorale à peine perceptible. Le silence de Bolsonaro devrait nous effrayer.

Il ne fait que confirmer qu’il met tout en branle pour imiter son maître à penser, Donald Trump, et qu’il ne concédera pas la victoire à Lula. Comme le souligne l’éditorialiste, Bolsonaro ne se privera pas de son ample capacité de nuisance.

Une pensée pour les Brésiliens qui cherchent un pays, leur pays.

Nous voyons ce qu’un mandat de Trump aux États-Unis et un mandat de Bolsonaro au Brésil ont tissé comme toile de fond et perte de tissu social. Je crains que les génies sortis de la lampe américaine et de la lampe brésilienne pendant le règne de ces deux cancres populistes aient habilement su cultiver une ignorance collective qui représente maintenant la moitié des électeurs dans ces deux immenses pays. Remettre ces abjects génies dans leurs lampes respectives relève presque du miracle.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis nous en mettent plein la vue, le désespoir est palpable. Et que dire de l’attaque au marteau qui ciblait madame Pelosi… et que les républicains balaient du revers de la main ? On veut pleurer !

Hillary Clinton a été littéralement lapidée quand elle a parlé des « déplorables »… Aujourd’hui, les mêmes « déplorables » réussissent à étouffer ce qui reste de « democracy » dans le « greatest country in the world » !

L’ignorance collective est dangereuse… On le voit, elle est facilement maniable, dirigée et guidée. Les brebis ignorantes se rendent toutes au précipice : à celui de Trump, à celui de Bolsanero et, disons-le franchement, au précipice de Duhaime et à celui de Poilievre.

L’ignorance n’a pas de frontières.

À ma grande surprise, la période de la pandémie de COVID-19 m’a montré que le Québec avait sa part « d’aveuglement crasse », de grandes tranches de citoyens étant prêtes à croire n’importe quoi. On accepte la fourberie.

Ce qu’on constate aux États-Unis et au Brésil est une tendance qui normalise l’abrutissement. Dépêchons-nous d’éduquer, d’instruire, d’alphabétiser le Québec. Car savoir lire, savoir penser, savoir décoder l’actualité fera peut-être du Québec un îlot de discernement.

On se le souhaite ardemment.