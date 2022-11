L’éducation ou l’indépendance

Le prix de la vie ne fait qu’augmenter. Les logements ont des prix aberrants, le coût de la nourriture est exagéré et les autres soins, tels que dentaires, sont inaccessibles. Cela entraîne des conséquences pour les personnes sur le marché du travail, mais également pour les étudiants qui partagent leur temps entre travail et études.

Un étudiant ne peut tout simplement pas combiner 40 heures de travail par semaine à une session de cégep ou d’université à temps plein. Cette situation est invivable, mais est réalité pour plusieurs. Les coûts sont trop élevés, ce qui fait en sorte qu’ils n’ont pas le choix de travailler de manière exagérée ou de couper quelque part. L’épicerie, prenant une grande place dans un budget, est souvent la cible de coupes la plus facile.

De nombreux jeunes adultes se refusent même l’accès aux études supérieures par manque de fonds. Ils doivent choisir entre leur éducation et leur indépendance. C’est un choix déchirant qui n’a pas lieu d’être. Tous devraient être en mesure d’avoir accès à l’école le plus longtemps possible, tout en ayant une vie qui n’est pas un enfer. Cette barrière est un réel problème dans la société actuelle.