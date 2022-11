Histoire de tunnels

Ce qui survient avec le tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine n’est-il pas le prélude de ce qui arrivera au futur troisième lien ?

À l’époque, en 1999, le gouvernement réussissait à atteindre le déficit zéro. Pour y arriver, entre autres, on a réduit l’entretien des infrastructures publiques. [...] Résultat, on a aujourd’hui des écoles et un réseau routier trop coûteux à réparer. Il faut démolir et reconstruire à grands frais. Depuis, la pénurie de main-d’oeuvre et l’inflation s’ajoutent aux nombreux défis.

En ajoutant un troisième lien à notre réseau, on vient diminuer nos précieuses ressources humaines ainsi que le budget global d’entretien et de réparation pour financer ce nouveau chantier. De plus, on y ajoute une nouvelle infrastructure à entretenir. Un cycle sans fin ou l’art de se tirer dans le pied.

Lueur d’espoir, espérons que les études à venir auront une vue holistique, qui tiendra compte de tous les aspects du rêve politique d’un tunnel à Québec.