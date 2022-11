On se moque bien d’eux, ces jeunes écologistes qui s’imaginent pouvoir changer le monde en aspergeant des oeuvres d’art avec de la soupe ou de la peinture. Mais…

Contrairement à ceux qui contribuent à la disparition d’espèces animales ou végétales ainsi qu’à la destruction de milieux naturels, ces jeunes ne se cachent pas, eux, et acceptent de répondre de leurs actes. Par ailleurs, ils ne détruisent pas grand-chose. Il suffit d’une éponge, d’un peu d’eau et de savon pour réparer les dégâts dont ils sont responsables. Mais qui redonnera vie aux espèces disparues, aux milieux qu’on a détruits ? Et à quel prix ?

Ces jeunes ne veulent pas participer aux massacres, mais que peuvent-ils faire pour les enrayer, eux qui n’ont aucun moyen, aucune prise sur cette société qui les ignore ? Crier ! C’est tout. Vous voulez les faire taire ?