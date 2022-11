À Montréal, l’art public des citoyens

L’art public réfléchi par et pour les citoyens, l’art public implanté sur le territoire selon une vision et une approche misant sur l’accessibilité (dans tous les sens) et l’équité, ça vous dirait ?

Dans le cadre de la consultation sur le futur Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal, l’art public devrait avoir une place planifiée et stratégiquement réfléchie au même titre que le design urbain, les quartiers culturels, les pistes cyclables, les bibliothèques, les maisons de la culture, l’aménagement de nos grands parcs, etc.

L’art public devrait être réfléchi de façon intégrée et transversale à l’ensemble de la planification urbaine, et ce, malgré sa complexité de gestion intégrant les multiples façons de créer de l’art public sur le territoire : programme de murales, initiatives citoyennes, collection de la Ville de Montréal, dons privés, installations ponctuelles ou estivales, allocation de 1 % lors de nouvelles constructions ou de rénovations majeures de bâtiments gouvernementaux, etc.

Plusieurs villes au Canada et aux États-Unis planifient leur art public avec cette vision plus « macro », cette vision d’ensemble. Elles vont même jusqu’à établir une vision avec les communautés environnantes ou l’ensemble des résidents concernés.

Je nous souhaite ça pour

Montréal. Je nous souhaite un concours d’art public où des propositions d’oeuvre ou d’installation feraient l’objet d’un vote par des milliers de citoyens, comme le magnifique projet Embellir Paris. Je nous souhaite de nous réunir pour établir quel secteur est le plus intéressant pour recevoir des oeuvres d’art public sur notre territoire et pourquoi. Je nous souhaite même une consultation publique sur le sujet. Je veux lire les gens sur ce sujet, toutes opinions confondues. J’ai envie de sentir que l’art public est bel et bien démocratique, qu’il appartient à tous et à toutes. Je nous le souhaite vraiment.