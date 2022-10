Le véritable ennemi de l’Ukraine

J’ai été estomaqué par la lettre d’opinion signée Samir Saul et Michel Seymour, parue le 26 octobre dernier dans les pages du Devoir, comme chaque fois d’ailleurs que j’ai eu l’occasion de lire des lettres mettant toute la responsabilité de la guerre en Ukraine sur le dos de l’OTAN ou des États-Unis.

Les auteurs semblent ramener le conflit russo-ukrainien à une simple question d’hégémonie économique de nos voisins américains. Cela me semble un peu court. Je ne nie absolument pas que les États-Unis ont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, tout fait pour soumettre des pays autres à leurs besoins commerciaux, mais leur analyse me semble reposer sur un antiaméricanisme primaire.

La Russie de Vladimir Poutine n’a pas emprunté, me semble-t-il, un chemin économique beaucoup plus sain que celui prôné par les États-Unis, livrant l’essentiel des richesses du pays à une clique d’oligarques assoiffés de pouvoir.

Le présent conflit me semble avant tout reposer sur une question de souveraineté nationale et d’impérialisme outrancier. Ce ne sont quand même pas les États-Unis qui ont soumis l’Ukraine à un régime communiste coupable de la mort de millions de gens sous le régime stalinien, en plus de la répression féroce de la liberté d’expression et d’opinion, et ce, pendant presque 70 ans.

En fait, ce sont les pays limitrophes de la Russie qui sont eux-mêmes portés à demander spontanément le rattachement à l’OTAN afin d’échapper aux velléités impérialistes répétées de la part de leur encombrant voisin. Je crois que les Ukrainiens savent très bien qui est leur véritable ennemi.

Je ne dis pas que les États-Unis sont blancs comme neige, mais à tout prendre, je préfère nettement le voisinage de nos tonitruants cow-boys américains à celui des ploutocrates russes incapables d’imaginer que les peuples voisins puissent avoir une existence libre et pleinement assumée.