Le lustre perdu du Canada

Brian Mulroney estime que « si tu veux t’affirmer au niveau international, il faut que tu sois prêt à dépenser de l’argent, mais aussi à t’engager internationalement ». Je ne peux que lui donner raison en me souvenant que Radio-Canada a fermé RCI, son service international par ondes (radio) courtes multilingue, pour économiser 10 millions par an. Aujourd’hui, alors qu’on se demande comment informer les Russes aussi objectivement que possible malgré la propagande locale, la réponse du Canada est « venez nous lire sur Internet ». Avec la censure du Web, on leur souhaite bonne chance ! Et le Canada n’est pas près de revenir en ondes : on s’est empressé de démanteler le champ d’antennes sur la côte Atlantique et de céder le terrain. Pendant ce temps, la BBC fête son centenaire et son World Service est une référence. Après ça, le Canada aimerait avoir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU. Pour en faire quoi ?

