Rêvasseries autour de la fonderie…

Je vous écris, car ma participation à un traitement de chimiothérapie pour un cancer me tient quelques fois réveillé et rêveur. Voici les dernières rêvasseries qui me sont passées par la tête. J’habite depuis 57 ans à Rouyn-Noranda, je participe depuis ce temps à la vie urbaine et rurale de cette belle ville malheureusement polluée. Soudainement, je constate que dans la réalité, on me demande d’être de la solution. Comment vivre sainement dans cette belle et immense ville et ne pas mettre à la rue les hauts salariés de la fonderie qui l’alimentent de revenus ? Puis les rêvasseries me reviennent, le gouvernement québécois cherche à développer des créneaux payants, écologiques et durables. Pourquoi alors ne pas investir dans le recyclage des métaux usuels et rares…

Et je rêve soudainement que des représentants des ministères concernés viennent s’asseoir avec des employés (de la direction, de l’ingénierie, de la production et autre) de la fonderie et des personnes impliquées dans la préservation et le développement de notre espace. Tous ensemble, ils se mettent d’accord : il faut nationaliser ce secteur de l’industrie afin de n’avoir comme contraintes que notre santé et notre environnement, et les salaires que nous voulons protéger. Cependant, tout cela, la nationalisation, relève du gouvernement !

Le téléphone sonne, je rêve, mon député veut me parler, il veut que je participe afin de soumettre ce projet et créer enfin un premier lien avec Québec.